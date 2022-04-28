الرياضة
رمزي مدربا لأمل إندهوفن
أسندت إدارة إندهوفن الهولندي مهمة تدريب الفريق الثاني، للإطار الوطني عادل رمزي، من أجل قيادته الموسم الرياضي المقبل، بالدوري الهولندي الاحترافي الثاني. وأكدت إدارة النادي أن رمزي سيقود الفريق الموسم المقبل، وسيكون المدرب الأول للفريق بالقسم الوطني الاحترافي الثاني، بالنظر إلى المستوى الذي أبانه في المواسم الماضية، مبدية سعادتها بأدائهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا