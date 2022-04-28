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الرياضة

المونديال يبتعد عن بوفال

منذ 5 دقائق
خضع لعملية على الركبة ومدة غيابه ستطول واللاعب: سأعود أقوى بات سفيان بوفال، الدولي المغربي والمحترف بأنجي الفرنسي، مهددا بالغياب عن نهائيات كأس العالم بقطر 2022، للمرة الثانية على التوالي، بسبب خطورة إصابته في مباراة فريقه أمام باري سان جيرمان الفرنسي، لحساب الدوري الفرنسي. وخضع بوفال لعملية جراحية استعجالية علىأكمل القراءة »


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