اذاعة وتلفزيون
بولعيون: البرامج الأمازيغية تنافس بقوة
حان الوقت لانطلاقة جديدة للقناة الثامنة يواصل رمسيس بولعيون من خلال شركة إنتاجه “مار برود” إنتاج برامج ثقافية موجهة للشباب والأطفال ضمن الشبكة المتنوعة للقناة الامازيغية، ويأتي في مقدمتها برنامج “سيني كافي”، الخاص بالأفلام القصيرة للشباب، والذي فتح أمام المبدعين آفاق المشاركة في مهرجانات خاصة بالسينما، كما أغنى الخزانة الأمازيغيةأكمل القراءة »
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