أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، ليلة الأحد الماضي، 12 متهما بينهم ثمانية بالغين وأربعة قاصرين، على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتراشق بالحجارة بتجزئة حكيمة قرب ملعب العبدي بالجديدة. وأضافت المصادر أن العناصر الأمنية تدخلت مباشرة بعد نهاية مباراة الدفاع الجديدي والمغرب الفاسي برسم الدورة 22 من الدوريأكمل القراءة »
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