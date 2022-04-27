بانوراما
نصائح ادهشور*
الصيام وتطهير الجسم من السموم كثيرة هي طرق تسمم الجسم بالملوثات من قبل المعادن الثقيلة الموجودة في الماء وفي الهواء، في بعض الأغذية، وفي كل ما يحيط بنا من أفرشة ومبان ومصانع وسيارات وأواني وآلات منزلية وغيرها. كما يمكن أن يحدث تسمم داخلي بسبب ما يعرف بالجذوع الحرة، لكن كيفأكمل القراءة »
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