الرياضة
10 آلاف درهم للاعبي آسفي لهزم الوداد
الفريق يستعيد عطوشي وغيلوف والتذاكر بيعت في ظرف قياسي خصص المكتب المسير لأولمبيك آسفي منحة مغرية للاعبين لتحفيزهم على تحقيق الفوز على الوداد في المباراة المؤجلة عن الدورة 21، اليوم (الثلاثاء)، في العاشرة ليلا. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن المدرب المصري طارق مصطفى اقترح في لقائه مع المسؤولين تحفيزأكمل القراءة »
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