fbpx
الرياضة

10 آلاف درهم للاعبي آسفي لهزم الوداد

منذ دقيقتين
الفريق يستعيد عطوشي وغيلوف والتذاكر بيعت في ظرف قياسي خصص المكتب المسير لأولمبيك آسفي منحة مغرية للاعبين لتحفيزهم على تحقيق الفوز على الوداد في المباراة المؤجلة عن الدورة 21، اليوم (الثلاثاء)، في العاشرة ليلا. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن المدرب المصري طارق مصطفى اقترح في لقائه مع المسؤولين تحفيزأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة