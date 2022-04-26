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حوادث

حجز سجائر “ومعسل” بمكناس

منذ 13 ثانية
تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مطلع الأسبوع الجاري، من ضبط سيارة من نوع (مرسيديس)، بمنطقة وجه عروس بمكناس محملة بكميات مهمة من السجائر المهربة ومادة “المعسل” التي تستعمل في تدخين النرجيلة، وأوقفت سائقهاأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية
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