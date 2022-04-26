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حوادث

سنة حبسا لهاتك عرض قاصر

منذ 6 دقائق
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، عامل بناء في الأربعين من عمره، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا، من أجل جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف نتج عنه افتضاض. وتقدمت المشتكية أمام الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج، ووضعت شكايتها التي أفادت فيها، أنأكمل القراءة »


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