حوادث
تفكيك عصابتين بزايو
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية زايو التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أخيرا، من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من أربعة قاصرين، يشتبه تورطهم في سرقة بالوعات الصرف الصحي في عدد من أحياء المدينة. وجاء تفكيك العصابة الإجرامية سالفة الذكر، بناء على معلومات حصلت عليها عناصر الشرطة القضائية، ما جعلها تضع خطةأكمل القراءة »
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