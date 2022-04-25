fbpx
حوادث

تفكيك عصابتين بزايو

منذ 4 دقائق
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية زايو التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أخيرا، من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من أربعة قاصرين، يشتبه تورطهم في سرقة بالوعات الصرف الصحي في عدد من أحياء المدينة. وجاء تفكيك العصابة الإجرامية سالفة الذكر، بناء على معلومات حصلت عليها عناصر الشرطة القضائية، ما جعلها تضع خطةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة