حوادث
مداهمة معامل سرية لصناعة القوارب
مافيا الاتجار بالبشر تدير ورشات لتفريخها بالداخلة والدرك يدخل على الخط كشف مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بالداخلة داهمت معملا سريا خصص لصناعة قوارب الصيد التقليدية، غير بعيد عن منطقة «إمليلي»، وبينت التحريات الأولية أنها كانت تستغل في الصيد غير القانوني والهجرة السرية والتهريب. وأوضح المصدر نفسه أن المصالحأكمل القراءة »
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