حوادث
اعتقال مبتز خليلته بالجديدة
قالت إنه أساء في تدوينة لسمعة مجلس إقليمي وليلة القدر أصبحت بعض الأحزاب السياسية، تلعب دور وزارة الداخلية في المدن الصغيرة والهوامش، فبالإضافة إلى القائد ومعاونيه، أصبحت الأحزاب السياسية تعرض خدماتها لمساعدة وزارة الداخلية على ضبط المجال، بأخذ مبادرات مقاضاة أشخاص، والزج بهم في السجن، في وقت كان حريا بهاأكمل القراءة »
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