حوادث
اعتقال مبتز خليلته بالجديدة
قررت التخلي عنه فصورها عارية بمنزل عائلته وهددها بفضحها على الأنترنت أحالت فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أخيرا، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، عازبا في حالة اعتقال على خلفية تورطه في قضية الاحتجاز والضرب والجرح والتقاط صور مخلة بالحياء والتشهير والاتجار في الأقراص المهلوسة. وجاء إيقافه منأكمل القراءة »
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