بانوراما
الفتوحات العربية هيأت فضاء لأغلب اليهود
يهود الأندلس والمغرب … قصة تعايش 4 الإسلام لم يكن أي عداء للتجارة والحرف التي طورها اليهود الذين تركوا قراهم ليحلوا في المدن نقدم لكم في هذه السلسلة من الحلقات، تاريخا من التعايش بين اليهود والمغاربة، تحدث عنه حاييم الزعفراني، ابن الصويرة، الذي اعتبر من أشهر الكتاب في عهده. منأكمل القراءة »
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