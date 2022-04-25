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بانوراما

الفتوحات العربية هيأت فضاء لأغلب اليهود

منذ 45 ثانية
يهود الأندلس والمغرب … قصة تعايش 4 الإسلام لم يكن أي عداء للتجارة والحرف التي طورها اليهود الذين تركوا قراهم ليحلوا في المدن نقدم لكم في هذه السلسلة من الحلقات، تاريخا من التعايش بين اليهود والمغاربة، تحدث عنه حاييم الزعفراني، ابن الصويرة، الذي اعتبر من أشهر الكتاب في عهده. منأكمل القراءة »


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منذ 45 ثانية
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