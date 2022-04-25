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حوادث

سنتان حبسا لمتهم بالسرقة

منذ 3 دقائق
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا بإدانة متهم، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وحيازة الأقراص المهلوسة والتخدير، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا. وسبق للضابطة القضائية تقديم متهم بعد إيقافه من قبل أحد سكانأكمل القراءة »


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