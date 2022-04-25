حوادث
مغربي ضحية قصف روسي
سقطت أولى ضحايا الحرب في الساحة الأوكرانية، بعد أسابيع طويلة لبدء الحرب بين الجارتين، فبعد عودة جل المغاربة الراغبين في ذلك، قرر البعض البقاء وعدم المغادرة لأسباب مختلفة، فهناك من لا يتوفرون على وثائقهم الرسمية، وآخرون متزوجون أو يقيمون رفقة أحد أفراد أسرهم. وكشفت أسرة الضحية، أن الأمر يتعلق بطالبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا