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حوادث

مغربي ضحية قصف روسي

منذ 12 دقيقة
Debris is seen on site of the destroyed Mariupol children's hospital as Russia's invasion of Ukraine continues, in Mariupol, Ukraine, March 9, 2022 in this still image from a handout video obtained by Reuters. Ukraine Military/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
سقطت أولى ضحايا الحرب في الساحة الأوكرانية، بعد أسابيع طويلة لبدء الحرب بين الجارتين، فبعد عودة جل المغاربة الراغبين في ذلك، قرر البعض البقاء وعدم المغادرة لأسباب مختلفة، فهناك من لا يتوفرون على وثائقهم الرسمية، وآخرون متزوجون أو يقيمون رفقة أحد أفراد أسرهم. وكشفت أسرة الضحية، أن الأمر يتعلق بطالبأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة
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