حوادث
الحبس لجزار بتهمة الذبيحة السرية
أدانت ابتدائية فاس، مساء الجمعة الماضي، جزارا عشرينيا بستة أشهر حبسا نافذا و1200 درهم غرامة بتهم “عدم احترام الشروط الصحية التي يباشر فيها الذبح وعدم إخضاع حيوانات الجزارة لمراقبة المصالح البيطرية قصد التحقق من مطابقتها لقواعد السلامة والجودة وعرض لحومها للبيع والغش في البضائع”. وحكمت على مساعده بأربعة أشهر حبساأكمل القراءة »
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