حوادث
الحبس لقاصرين تورطوا في أعمال شغب
عددهم ثمانية اعتقلوا في حملة بجانب محيط ملعب أدرار بأكادير قررت غرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية لأكادير، أخيرا، مؤاخذة ثمانية أحداث، من أجل ما نسب إليهم من تهم، وحكمت على كل واحد منهم بشهر حبسا نافذا، كما قضت الغرفة ذاتها، بتأديتهم غرامة مالية نافذة، قدرها 500 درهم، مع تحميل أوليائهم الصائرأكمل القراءة »
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