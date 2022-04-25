حوادث
إيقاف مروج مخدرات ببولعوان
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لخميس متوح التابع للقيادة الجهوية للجديدة، أخيرا، من اعتقال واحد من أشهر مروج المخدرات بتراب جماعة بولعوان، كان ينشط منذ مدة طويلة بين الجديدة وسطات، والذي سبق أن صدر في حقه عدد من مذكرات بحث وطنية. وكشفت مصادر “الصباح”، أن عناصر الدرك الملكي بمتوح،أكمل القراءة »
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