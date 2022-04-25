الأولى
تلاعب بالملايير يورط شركات
فضحت شكايات رفعت إلى مسؤولين كبار في الدولة، عن تلاعبات وصفت بالخطيرة بين مسيري شركات ومسؤولين بمؤسسات عمومية، ما حرم الدولة من عشرات الملايير، سواء على شكل رسوم جمركية وضرائب على القيمة المضافة أو على الأرباح، مع استفادة الشركات من امتيازات مالية وعقارية تخص مشاريع اجتماعية. وتحدثت الشكايات، التي تمأكمل القراءة »
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