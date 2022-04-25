الأولى
غضبة تطول عمال “اللائحة السوداء”
مؤاخذات على بطء وتيرة اشتغالهم عكس سرعة الإدارة المركزية لم ينجح ولاة وعمال في اللحاق بالسرعة التي يشتغل بها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومعه طاقمه المركزي، ما ترتب عنه “قطع” الاتصال بهم، بشكل مباشر، ما ينذر بعواقب إدارية تنتظرهم في المقبل من الأيام. ويروج حديث قوي داخل وزارة الداخلية أنأكمل القراءة »
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