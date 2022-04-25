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التحقيق في قروض مقابل رشاو

منذ دقيقتين
وثائق مشتبه فيها بقيمة مليار و500 مليون ومسؤولون متحسسون رؤوسهم تباشر أجهزة الرقابة الداخلية بمجموعة بنكية تحقيقات بشأن قروض معلقة الأداء تحوم حولها شبهات بالتساهل في منحها والإسراع في التأشير عليها. وأفادت مصادر أن المراقبين يفتحصون الوثائق المدلى بها للاستفادة من التمويلات، التي تتوزع بين قروض متوسطة وبعيدة الأمد وتسهيلاتأكمل القراءة »


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