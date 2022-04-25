الرياضة
ستة عدائين بمونديال الشباب
أخضعت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، عدائي المنتخبات بالمعهد الوطني بالرباط، لاختبارات تقنية في جميع المسافات، من أجل مراقبة أدائهم، قبل الدخول في المنافسات الدولية والقارية المقبلة. وعلمت “الصباح”، أن الإدارة التقنية برمجت الاختبار الأول للعدائين من أصل اثنين مبرمجين في رمضان الجاري، وعشرة اختبارات طيلةأكمل القراءة »
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