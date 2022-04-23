الأولى
صفقة بـ 400 مليون لـ “صياغة قانون”
أثارت الجدل صفقة عقدتها، أخيرا، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع مكتب دراسات بقيمة 400 مليون، لأجل صياغة مسودة مشروع قانون. وانتقدت المعارضة اعتماد الوزراء على مكاتب دراسات، لإنجاز مشاريع قوانين، يمكن أن يصيغها كبار الموظفين المشتغلين بالوزارة، علما أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، شددأكمل القراءة »
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