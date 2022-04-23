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المحاكم في حاجة إلى القاضي الطبيعي

منذ 4 دقائق
التخوف من السراح والبراءة يزيد من أعطاب العدالة ويضاعف مآسي الضحايا حملت كلمة محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أخبارا غير سارة حول نسبة زيادة عدد المساجين في المملكة، إذ بلغ عدهم 89 ألفا برسم 2021. وذكر التامك في كلمة استهلالية لتقرير أنشطة المندوبية العامة للسجون وإعادةأكمل القراءة »


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