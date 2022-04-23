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وداد الأمة… مباراة تأكيد التفوق
الفريق الأحمر يبحث عن تأهل رابع تواليا لنصف نهائي العصبة و”كازا إفنت” أمام تحد تنظيمي جديد يبحث الوداد الرياضي، اليوم (السبت)، عن تحقيق إنجاز تاريخي جديد، في حال نجح في الوصول لنصف نهائي عصبة أبطال إفريقيا، عندما يواجه ضيفه شباب بلوزداد الجزائري. وسيبحث وداد الأمة عن تأكيد تفوقه على الفريقأكمل القراءة »
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