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بانوراما

الكرش كان قدوتي

منذ 9 دقائق
النجاري… أمير الدراجة 4 تعليق الغربي والشرايبي على بطولة المغرب كان يغريني فحلمت أن أصير بطلا هي ذكريات من الزمن الجميل الذي احتضن فيه درب السلطان أبناءه المشاهير، عشاق الكرة ( الأب جيكو وبيتشو وسعيد غاندي وعبد المجيد الظلمي و مصطفى الحداوي و عبد المجيد اسحيتة وبتي عمر…) وهي الذكريات التيأكمل القراءة »


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