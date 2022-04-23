بانوراما
الكرش كان قدوتي
النجاري… أمير الدراجة 4 تعليق الغربي والشرايبي على بطولة المغرب كان يغريني فحلمت أن أصير بطلا هي ذكريات من الزمن الجميل الذي احتضن فيه درب السلطان أبناءه المشاهير، عشاق الكرة ( الأب جيكو وبيتشو وسعيد غاندي وعبد المجيد الظلمي و مصطفى الحداوي و عبد المجيد اسحيتة وبتي عمر…) وهي الذكريات التيأكمل القراءة »
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