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رمضان… تراويح و”معجون” وجنس
صائمون يفتون في أمور الدين ويرتدون جبة المتقين نهارا ويمارسون “الرذيلة” بعد الإفطار كلنا يعرف أن مجتمعنا المغربي مصاب، مثله مثل العديد من المجتمعات الإسلامية، بنوع من «السكيزوفرينيا» الخطيرة، التي تجعله يتقمص أكثر من شخصية، إلى درجة يصعب معها تحديد حقيقته فعلا. وتزداد حدة هذا المرض النفسي بشكل موسمي، معأكمل القراءة »
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