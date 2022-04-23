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الأفلام الإباحية… “سبعة لزيرو”
المغاربة الأكثر بحثا في مواقع”البورنو” بعد الإفطار إلى حين أذان الفجر رغم مظاهر التدين التي تغمر مساجد المملكة بعد الإفطار وقبله، فإن ليل رمضان يختلف تماما عن ذلك، يطلق فيه بعض المغاربة العنان لرغباتهم وشهواتهم، من سهرات ليلية وتجمعات، تكون فيها بعض الممارسات شرعية، ومن بينها الولوج للمواقع الإباحية. وحسبأكمل القراءة »
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