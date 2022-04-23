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حوادث

مواجهات عنيفة بين إلترات تهز البيضاء

منذ 7 دقائق
اندلعت قبل ساعة من الإفطار مخلفة خسائر مادية ورعبا في نفوس السكان عاش سكان حي حبيبة 2 بالألفة بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، ساعة قبل إفطار رمضان، لحظات رعب إثر الفوضى التي خلفتها مواجهات عنيفة بين عناصر إلترات الغريمين التقليديين. وحسب مصادر «الصباح»، فإن سكان الحي اهتزوا على سماع صوت العربدةأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق
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