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البحث العلمي بنصف مقال سنويا!

منذ 5 دقائق
تقرير رسمي يرصد ضعف الإنتاج الأكاديمي في الجامعات تعيش الجامعات المغربية، بما فيها كليات علوم الصحة والتخصصات التقنية، نوعا من البطالة العلمية، بعدما رصد تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين صدر أخيرا، كسلا في ما يتعلق بالبحث العلمي، سواء من قبل الحكومة التي لا تنفق عليه سوى نزر قليل من الميزانيةأكمل القراءة »


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