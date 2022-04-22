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بانوراما

الصيـام قـد يضـر الكلـي

منذ 41 ثانية
بورقية شددت على أهمية شرب الماء وذوو الأمراض المزمنة في مراحل متقدمة مطالبون بالإفطار قالت البروفيسور آمال بورقية، اختصاصية في أمراض الكلي وغسل وزرع الكلي، إن تغير العادات الغذائية خلال رمضان، يمكن أن يؤثر على الكلي سيما أنها تكون في حاجة إلى كميات كبيرة من المياه للعمل بشكل طبيعي. وأوضحتأكمل القراءة »


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منذ 41 ثانية
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