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حوادث

اعتقال “ولد العساس”بفاس

منذ 25 ثانية
أحيل ذو سوابق متعددة في مجال السرقة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، يلقب ب»ولد العساس»، على النيابة العامة بفاس، أخيرا، بعد اعتقاله وشخص آخر من قبل عناصر الأمن العمومي بالمنطقة الأمنية الثالثة بعين قادوس بن دباب، للاشتباه في تورطهما في قضية سرقة. واتضح بعد تنقيط المتهم أنه موضوع مجموعة من القضاياأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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