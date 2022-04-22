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بانوراما

 نصائح ادهشور*

منذ 41 ثانية
مخاطر الأكل أمام التلفزيون   يعتبر مشكل السمنة أعقد من أن نربطها بميزان السعرات الحرارية المستهلكة ومعدل النشاط البدني اليومي، إذ لكل جسم وضعه الخاص، لكن إذا تعلق الأمر فقط ببضعة كيلوغرامات اكتسبت بسبب نمط عيش لا يراعى فيه التوازن، نستطيع أن نستغل رمضان للتخلص منها بشكل فعال.  وأهم خطوةأكمل القراءة »


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منذ 41 ثانية
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