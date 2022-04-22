fbpx
مجتمع

الجبهة الاجتماعية تندد بارتفاع الأسعار

منذ 23 ثانية
قررت الجبهة الاجتماعية الخروج إلى الشارع، احتجاجا على موجة الغلاء، التي ألهبت جيوب المواطنين، وأثرت على القدرة الشرائية، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات. واختارت الجبهة المشكلة من أزيد من 30 هيأة نقابية وجمعوية وحقوقية وشبابية ونسائية، دعوة المواطنين إلى النزول إلى الشارع، للتنديد بارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لمختلف الفئاتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 23 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة