مجتمع
الجبهة الاجتماعية تندد بارتفاع الأسعار
قررت الجبهة الاجتماعية الخروج إلى الشارع، احتجاجا على موجة الغلاء، التي ألهبت جيوب المواطنين، وأثرت على القدرة الشرائية، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات. واختارت الجبهة المشكلة من أزيد من 30 هيأة نقابية وجمعوية وحقوقية وشبابية ونسائية، دعوة المواطنين إلى النزول إلى الشارع، للتنديد بارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لمختلف الفئاتأكمل القراءة »
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