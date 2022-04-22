بانوراما
تركنا فرقة التدخل السريع تموت
الحرب القذرة… مأساة جزائرية 5 الجنرال العماري وجه أمرا لجميع الفصائل بعدم التحرك لدعمها قال فرديناندور أمبوزيماتو، رئيس الشرف المساعد لمحكمة النقض العليا في إيطاليا، والقاضي الذي اشتهر بالتحقيقات عن المافيا والفساد، في تقديم الكتاب، إن الحرب القذرة شهادة مثيرة على المأساة الجزائرية لواحد من أبطالها، حبيب سويدية، ضابط سابقأكمل القراءة »
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