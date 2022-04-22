fbpx
الأولى

الرجاء والأهلي… الفرصة الأخيرة

منذ 22 ثانية
“كازا إفنت” تحت المجهر بعد فضيحة بيع التذاكر والأمن مطالب بالتدخل لعدم تكرار فوضى الازدحام تضع مباراة الرجاء والأهلي، عن إياب ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، المقررة، اليوم (الجمعة)، محمد الجواهري، المدير العام لشركة “كازا إفنت” تحت الضغط، أو “البريسينغ”، بلغة كرة القدم، خاصة أن الرجل مطالب بتنظيمأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 22 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة