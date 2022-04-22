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الرجاء والأهلي… الفرصة الأخيرة
“كازا إفنت” تحت المجهر بعد فضيحة بيع التذاكر والأمن مطالب بالتدخل لعدم تكرار فوضى الازدحام تضع مباراة الرجاء والأهلي، عن إياب ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، المقررة، اليوم (الجمعة)، محمد الجواهري، المدير العام لشركة “كازا إفنت” تحت الضغط، أو “البريسينغ”، بلغة كرة القدم، خاصة أن الرجل مطالب بتنظيمأكمل القراءة »
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