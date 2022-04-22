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“شهر التراث” لإنقاذ السياحة
بنسعيد يعلن عن برنامجه علامة “تراث المغرب” لحمايته من السرقة أعلن محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل بالرباط انطلاق “شهر التراث”، الذي سيضم عددا من الأنشطة بمختلف المدن، كما أطلق علامة التميز “تراث المغرب”، إذ تم توقيع مقرر وزاري بحضور مجموعة من الشخصيات الفاعلة في عدة مجالات منها السياسيةأكمل القراءة »
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