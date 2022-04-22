وطنية
أيت طالب ينزع فتيل التوتر بمديرية التنظيم
وزير الصحة أعطى تعليماته لحل مشاكل الترقية والتنقيط والمنحة الفصلية سارع خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى التدخل شخصيا من أجل نزع فتيل التوتر الاجتماعي بمديرية التنظيم والمنازعات، وإعطاء تعليماته إلى مدير الموارد البشرية، من أجل استدعاء رفاق الميلودي المخارق، الذين أعلنوا عن برنامج نضالي، احتجاجا على «المضايقاتأكمل القراءة »
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