الرياضة
حجز جديد على “الكوديم”
مسير سابق يطالب بـ 70 مليونا واللاعبون ينهون الإضراب حجز رئيس اللجنة المؤقتة السابق للنادي الرياضي المكناسي لكرة القدم على الحساب البنكي للنادي، بعد أن تقدم بوثائق تثبت مستحقاته المالية العالقة في ذمة الفريق أثناء ولاية الرئيس السابق رضوان مرزاق، تبلغ 70 مليونا. وتزامن الحجز على الحساب البنكي، مع صرفأكمل القراءة »
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