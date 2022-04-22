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وطنية

بنعبدالله‭: ‬خطاب‭ ‬الحكومة‭ ‬تبريري

منذ دقيقتين
انتفض‭ ‬نبيل‭ ‬بنعبدالله،‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية،‭ ‬ضد‭ ‬خطاب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬التدابير‭ ‬المعلنة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬لهيب‭ ‬الأسعار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬ضعيفة،‭ ‬واصفا‭ ‬خطابه‭ ‬بالتبريري‭ ‬وغير‭ ‬المقبول‭.‬ وعبر‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحزب‭ ‬المعارض،‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬البالغ‭ ‬إزاء‭ ‬استمرار‭ ‬الارتفاع‭ ‬الصاروخي‭ ‬لأسعار‭ ‬المحروقات،‭ ‬ومعها‭ ‬لهيب‭ ‬أسعار‭ ‬معظم‭ ‬المواد‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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