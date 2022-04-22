وطنية
بنعبدالله: خطاب الحكومة تبريري
انتفض نبيل بنعبدالله، أمين عام التقدم والاشتراكية، ضد خطاب رئيس الحكومة في مجلس النواب، مؤكدا أن التدابير المعلنة في مواجهة لهيب الأسعار من قبل الحكومة ضعيفة، واصفا خطابه بالتبريري وغير المقبول. وعبر المكتب السياسي للحزب المعارض، عن قلقه البالغ إزاء استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، ومعها لهيب أسعار معظم الموادأكمل القراءة »
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