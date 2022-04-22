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“بوجاك هورسمان” يصنع الحدث في “نتفليكس”
صُنف مسلسل “بوجاك هورسمان” (BoJack Horseman)، ضمن أحسن المسلسلات “الكرتونية”، الذي تبثه منصة “نتفليكس”. وبطل المسلسل حصان ناطق اسمه “بوجاك”. ويؤدي الدور الرئيسي فيه الممثل الذي أدى دور الأخ الأكبر الأبله في مسلسل “النضوج المقموع” (أريستد ديفلوبمينت). وقال بعض النقاد إن ما يُكتب عن “بوجاك هورسمان” لا يشجع كثيرا علىأكمل القراءة »
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