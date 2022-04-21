الأولى
تاجموعتي يفشل مخططات لوبيات العقار
رفض تخفيض تعريفة الأداء وأكد ضخ 330 مليارا للخزينة أفشل كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مساعي عدد من البرلمانيين، الذين مارسوا ضغوطا، ولعبوا دور “اللوبي” لأجل تخفيض التعرفة المرجعية الخاصة بالتجزئات السكنية، باعتبارهم منعشين عقاريين يدافعون عن مصالحهم. وبدا تاجموعتي صارما وهو يتحدث إلىأكمل القراءة »
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