بانوراما
الصيام يخلص جسم الطفل من السموم
الدكتورة أومليل: إذا شعر بالتعب وتغييرات في دقات القلب وجب عليه الإفطار قالت الدكتورة مينة أومليل، اختصاصية طب الاطفال، إن صيام الأطفال يجب أن يكون بعد البلوغ، الذي يصير فيه جسمهم قادرا على تحمل الصوم، مبرزة أنه يخلص الجسم من السموم، خاصة أن تغذية الأطفال غير متوازنة، وتغلب عليها السكريات.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا