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بانوراما

الصيام يخلص جسم الطفل من السموم

منذ 47 ثانية
الدكتورة أومليل: إذا شعر بالتعب وتغييرات في دقات القلب وجب عليه الإفطار قالت الدكتورة مينة أومليل، اختصاصية طب الاطفال، إن صيام الأطفال يجب أن يكون بعد البلوغ، الذي يصير فيه جسمهم قادرا على تحمل الصوم، مبرزة أنه يخلص الجسم من السموم، خاصة أن تغذية الأطفال غير متوازنة، وتغلب عليها السكريات.أكمل القراءة »


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منذ 47 ثانية
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