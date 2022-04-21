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حوادث

تفكيك شبكة لـ”الحريك” والنصب بطنجة

منذ 4 دقائق
Migrants arrive on the shores of the Greek island of Lesbos after crossing the Aegean Sea from Turkey on a dinghy on September 9, 2015. The EU unveiled plans to take 160,000 refugees from overstretched border states, as the United States said it would accept more Syrians to ease the pressure from the worst migration crisis since World War II. AFP PHOTO / ANGELOS TZORTZINIS (Photo credit should read ANGELOS TZORTZINIS/AFP/Getty Images)
تتكون من خمسة أشخاص يوزعون الأدوار بينهم لتنفيذ خططهم الإجرامية بتواطؤ مع وسطاء وضعت مصالح الأمن بطنجة، الاثنين الماضي، حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصة في التهجير السري والنصب والاحتيال والسرقة تحت التهديد بأسلحة بيضاء، وأوقفت خمسة أشخاص نفذوا عدة عمليات راح ضحيتها مجموعة من المواطنين بمدن مغربية مختلفة. واكتشف أمرأكمل القراءة »


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