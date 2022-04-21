حوادث
تفكيك شبكة لـ”الحريك” والنصب بطنجة
تتكون من خمسة أشخاص يوزعون الأدوار بينهم لتنفيذ خططهم الإجرامية بتواطؤ مع وسطاء وضعت مصالح الأمن بطنجة، الاثنين الماضي، حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصة في التهجير السري والنصب والاحتيال والسرقة تحت التهديد بأسلحة بيضاء، وأوقفت خمسة أشخاص نفذوا عدة عمليات راح ضحيتها مجموعة من المواطنين بمدن مغربية مختلفة. واكتشف أمرأكمل القراءة »
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