الأولى
النصب بأعمال خيرية افتراضية
أنعش رمضان طلبات التبرعات على مواقع التواصل الاجتماعي، لمساعدة أشخاص معوزين. وأفادت مصادر أن عددا من المحسنين سقطوا في فخاخ محتالين يستغلون شهر الصيام، الذي ترتفع فيه الأعمال الخيرية، للترويج لبعض الحالات الاجتماعية، قصد استدرار عطف محسنين وتلقي إعانات مالية منهم. وأكدت مصادر «الصباح» أن هؤلاء النصابين يختارون فئات اجتماعيةأكمل القراءة »
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