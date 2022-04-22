خاص
البرنوصـي… “كولشـي خـاص”
منطقة جذب صناعي واجتماعي تحتاج إلى جيل جديد من المشاريع والإصلاحات لتعزيز التجربة السابقة تحتاج مقاطعة سيدي البرنوصي إلى أجيال جديدة من المشاريع والبرامج والأوراش ومخططات العمل، لتجاوز الخصاص البنيوي الكبير في التجهيزات والطرق والمرافق العمومية وتأهيل الأحياء الهامشية والاهتمام بقضايا الشباب والنساء والأطفال في الشغل والثقافة والرياضة والترفيه والتنميةأكمل القراءة »
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