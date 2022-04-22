الرياضة
البورسعيدي يستعد لبركان بالبيضاء
الفريق المصري يلتحق بالسعيدية غدا يخوض المصري البورسعيدي تجمعا مغلقا بالبيضاء، استعدادا لمواجهة نهضة بركان، بعد غد (الأحد) بالملعب البلدي انطلاقا من العاشرة مساء، لحساب إياب ربع نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وعلمت “الصباح”، أن بعثة البورسعيدي، حلت بالمغرب بداية الأسبوع الجاري وقررت البقاء بالبيضاء، إلى حين اقتراب موعدأكمل القراءة »
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