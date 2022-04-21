حوادث
سقوط 10 مروجي مخدرات بفاس
أوقفت المصالح الأمنية بفاس في زمن قياسي، 10 أشخاص من مروجي المخدرات، أعمارهم بين 21 سنة و62 سنة، بينهم امرأة، ولأغلبهم سوابق في المجال، في إطار حملات مكافحة الاتجار فيها وفي المؤثرات العقلية وتجفيف منابعها، خاصة أنها وراء عدد كبير من الجرائم سيما العنيفة منها. 6 منهم بينهم امرأة، أوقفتهمأكمل القراءة »
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