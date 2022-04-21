حوادث
12 سنة لدركيين و”مخازنية”
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أول أمس (الثلاثاء)، 12 سنة سجنا نافذا بتفاوت على ثلاثة دركيين وعنصرين من القوات المساعدة بالناظور وبحار، توبعوا بعد إجهاض محاولة تهريب كمية مخدرات عبر ميناء الناظور. وحكمت على اثنين معتقلين بسجن بوركايز، بثلاث سنوات حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة لكلأكمل القراءة »
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