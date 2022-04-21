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الرياضة

سيمو: تنقلنا في “ستافيط»

منذ 10 دقائق
مدرب حسنية لازاري قال إن فريقه ينافس على الصعود قال بلقاسم سيمو، مدرب حسنية لازاري الوجدي لكرة القدم، أحد أندية القسم الأول هواة، إنه راض عن مستوى اللاعبين ومردودهم التقني، وسعيد بوجود فريقه في المركز الأول. وأضاف سيمو، في حوار مع “الصباح” أن فريقه يواجه مشكل التنقل الذي يؤرقه منذأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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